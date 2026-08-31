Pedestre de 67 anos morre após ser atropelado na SE-230 em Feira Nova

Um pedestre de 67 anos morreu após ser atropelado na noite de domingo (31), na SE-230, no Povoado Umbuzeiro, em Feira Nova.
Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o acidente aconteceu no sentido Feira Nova/ Nossa Senhora da Glória. O motorista do veículo envolvido fugiu do local após o atropelamento e não foi localizado.
Quando os policiais chegaram ao trecho indicado, o homem já estava sem vida. A Polícia Científica e a Criminalística foram acionadas para realizar a perícia e recolher o corpo.
O BPRv permaneceu na rodovia para orientar o trânsito e sinalizar a via até a finalização do trabalho pericial. As causas do acidente serão apuradas.
Fonte: G1 Sergipe