Perturbação do sossego: PM apreende aparelho sonoro em Poço Verde

Policiais militares da 2ª Companhia do 11º Batalhão atenderam ocorrência de perturbação do sossego alheio na cidade de Poço Verde, interior do estado, na tarde do último domingo, 15. A apreensão aconteceu após denúncias feitas através do telefone 190, da PM.

Após serem solicitados por vários populares, através do 190, os policiais militares foram informados de que havia um cidadão com uma aparelhagem de som, incomodando a população desde a noite anterior, no Centro urbano da cidade.

Depois de constatar o fato, os PMs apreenderam a aparelhagem, composta de caixas de som, módulo de som, cornetas, entre outros acessórios.

Após a apreensão, o proprietário do material foi responsabilizado pelo ato como prevê a Lei.