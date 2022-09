Pesquisa CTAS: Valmir segue liderando para governador de Sergipe

Na noite da última segunda-feira, 26, a TV Itnet divulgou com exclusividade, no Itnet Notícias 2ª Edição, uma nova pesquisa de intenções de votos. De acordo com o levantamento, feito pelo Instituto CTAS, o ex-prefeito de Itabaiana Valmir de Francisquinho (PL) segue na liderança da corrida pelo governo de Sergipe. Confira os números na íntegra:

Pesquisa estimulada com o nome de Valmir:

-Valmir de Francisquinho (PL): 32,20% (na pesquisa anterior, do dia 19 de setembro, 32,36%);

-Fábio Mitidieri (PSD): 26,10% (24,15%, na pesquisa anterior);

-Rogério Carvalho (PT): 17,25% (16,38%, na pesquisa anterior);

-Alessandro Vieira (PSDB): 7,10% (6,42%, na pesquisa anterior);

-Não souberam ou não quiseram opinar: 12,18% (14,64%, na pesquisa anterior);

-Nulos e brancos: 4,09% (4,92%, na pesquisa anterior);

-Niully Campos (PSOL): 1% (na pesquisa anterior a pontuação dela não foi divulgada, visto que não atingiu 1%).

Os demais candidatos: Antônio Cláudio (DC), Elinos Sabino (PSTU) e Aroldo Félix (UP) foram citados pelos eleitores, mas, individualmente, não atingiram 1%.

Pesquisa estimulada sem o nome de Valmir:

-Fábio Mitidieri (PSD): 33,29% (na pesquisa anterior, do dia 19 de setembro, 29,23%);

-Rogério Carvalho (PT): 21,16% (19,01%, na pesquisa anterior);

-Alessandro Vieira (PSDB): 13,58% (10,55%, na pesquisa anterior);

-Não souberam ou não quiseram opinar: 19,83% (22,53%, na pesquisa anterior);

-Nulos e brancos: 10,85% (17,25%, na pesquisa anterior);

-Niully Campos (PSOL): 1,08% (na pesquisa anterior a pontuação dela não foi divulgada, visto que não atingiu 1%).

Os demais candidatos: Antônio Cláudio (DC), Elinos Sabino (PSTU) e Aroldo Félix (UP) foram citados pelos eleitores, mas, individualmente, não atingiram 1%.

A pesquisa ouviu 2398 eleitores, em 40 municípios de Sergipe, entre os dias 20 e 23 de setembro. A margem de erro é de 2% e o índice de confiança é de 95%.