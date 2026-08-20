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Pesquisa ECM aponta Gustinho entre os três mais citados para deputado federal na primeira semana de campanha

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A primeira pesquisa eleitoral divulgada após o início da campanha para as eleições de 2026 já coloca o deputado federal Gustinho Ribeiro (Progressistas) entre os três nomes mais citados na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados em Sergipe. O levantamento da ECM Pesquisas aponta Gustinho com 2,07% das intenções de voto, em empate técnico com o terceiro colocado.

Realizada entre os dias 9 e 12 de agosto, a pesquisa ouviu 1.500 eleitores em 30 municípios de diferentes regiões de Sergipe. O levantamento apresenta o primeiro retrato da disputa nesta fase eleitoral e coloca Gustinho entre os nomes mais citados, após uma trajetória política construída no estado e dois mandatos na Câmara dos Deputados, com atuação voltada para demandas dos sergipanos.

Com a campanha nas ruas, Gustinho amplia a agenda de compromissos em Sergipe e mantém encontros com lideranças e representantes de diferentes regiões. Nesta quarta-feira, 19, o deputado tem agenda prevista com o candidato ao Senado Edvaldo Nogueira. Ao longo da campanha, Gustinho também pretende apresentar as ações desenvolvidas durante seus mandatos em Brasília e as propostas para um novo período de trabalho pelo estado.

“Fico muito feliz com esse resultado e recebo esse reconhecimento com muita responsabilidade. É um incentivo para continuarmos trabalhando ainda mais por Sergipe. Temos avançado, mas sabemos que ainda há muito a fazer. Seguimos firmes, ouvindo as pessoas e trabalhando para fazer ainda mais pelo nosso estado, especialmente pela saúde dos sergipanos”, afirmou Gustinho.

A pesquisa foi registrada no TSE sob o nº SE-02682/2026 e ouviu 1.500 eleitores em 30 municípios de Sergipe, entre 9 e 12 de agosto. A margem de erro é de 2,53 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

Assessoria de Imprensa Gustinho Ribeiro

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