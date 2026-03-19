logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Pesquisa França aponta liderança de Fábio Mitidieri em todos os cenários na disputa pelo Governo de Sergipe

WhatsApp Image 2026-03-19 at 14.11.51

Levantamento realizado pelo Instituto França de Pesquisa, Inteligência e Opinião, divulgado nesta quinta-feira 19, mostra que o governador Fábio Mitidieri lidera a corrida pelo Governo de Sergipe em todos os cenários analisados, incluindo espontâneo, estimulado e confrontos diretos para as Eleições de 2026. A pesquisa foi realizada entre 16 e 18 de março, com Registro TSE: SE-07506/2026.

No cenário espontâneo, em que os eleitores não recebem uma lista prévia de candidatos, Fábio Mitidieri desponta com 24,42% das intenções de voto. Já no cenário induzido geral, o qual apresenta os nomes de possíveis candidatos aos eleitores, Fábio Mitidieri aparece com expressiva vantagem frente aos demais candidatos, com 39,56% das intenções de voto.

Nos confrontos diretos, o atual governador mantém a liderança em todas as simulações testadas. Contra Valmir de Francisquinho, Fábio registra 42,88%, enquanto o adversário obtém 35,03%. Diante de Ricardo Marques, a vantagem se amplia com 44,51% das intenções de voto para Mitidieri, enquanto o oponente soma 21,63%. Em um eventual embate com Dr. Emerson, a diferença é ainda maior, com Fábio alcançando 50,81%, contra 12,39%. Já contra Emanuel Cacho, o governador chega a 51,64%, enquanto o adversário tem 10,30%.

Pesquisa

O Instituto França de Pesquisa, Inteligência e Opinião realizou a pesquisa presencial/domiciliar e foram realizadas 1.200 entrevistas. A pesquisa tem margem de erro de ±2,8% e intervalo de confiança de 95%.

O resultado mostra que o trabalho realizado pela gestão tem se consolidado por meio de resultados positivos na geração de emprego, mehorias de rodovias, redução de desigualdade social, implantação de política habitacional e de programas de educação como o Sergipe no Mundo, que leva estudantes da rede estadual para realizar intercâmbio.

Publicidade
Publicidade
Previous
Next