Pesquisa França aponta liderança de Fábio Mitidieri em todos os cenários na disputa pelo Governo de Sergipe

Levantamento realizado pelo Instituto França de Pesquisa, Inteligência e Opinião, divulgado nesta quinta-feira 19, mostra que o governador Fábio Mitidieri lidera a corrida pelo Governo de Sergipe em todos os cenários analisados, incluindo espontâneo, estimulado e confrontos diretos para as Eleições de 2026. A pesquisa foi realizada entre 16 e 18 de março, com Registro TSE: SE-07506/2026.

No cenário espontâneo, em que os eleitores não recebem uma lista prévia de candidatos, Fábio Mitidieri desponta com 24,42% das intenções de voto. Já no cenário induzido geral, o qual apresenta os nomes de possíveis candidatos aos eleitores, Fábio Mitidieri aparece com expressiva vantagem frente aos demais candidatos, com 39,56% das intenções de voto.

Nos confrontos diretos, o atual governador mantém a liderança em todas as simulações testadas. Contra Valmir de Francisquinho, Fábio registra 42,88%, enquanto o adversário obtém 35,03%. Diante de Ricardo Marques, a vantagem se amplia com 44,51% das intenções de voto para Mitidieri, enquanto o oponente soma 21,63%. Em um eventual embate com Dr. Emerson, a diferença é ainda maior, com Fábio alcançando 50,81%, contra 12,39%. Já contra Emanuel Cacho, o governador chega a 51,64%, enquanto o adversário tem 10,30%.

Pesquisa

O Instituto França de Pesquisa, Inteligência e Opinião realizou a pesquisa presencial/domiciliar e foram realizadas 1.200 entrevistas. A pesquisa tem margem de erro de ±2,8% e intervalo de confiança de 95%.

O resultado mostra que o trabalho realizado pela gestão tem se consolidado por meio de resultados positivos na geração de emprego, mehorias de rodovias, redução de desigualdade social, implantação de política habitacional e de programas de educação como o Sergipe no Mundo, que leva estudantes da rede estadual para realizar intercâmbio.