Pessoas com queixas na voz podem ser atendidas no Campus Lagarto

O projeto de extensão “Teleconsulta em Voz” do Departamento de Fonoaudiologia do campus Lagarto da Universidade Federal de Sergipe (UFS) busca voluntários com disfonia. As inscrições seguem até o dia 13 de janeiro neste link. Alguns sintomas que podem indicar a presença da disfonia comportamental são: rouquidão superior a 15 dias, falhas na voz e/ou cansaço vocal.

Já os atendimentos, que duram cerca de oito sessões e são realizadas de forma remota, serão iniciados em janeiro de 2023. É necessário ter realizado avaliação prévia com médico otorrinolaringologista.

A disfonia comportamental é comum em profissionais que utilizam a voz de forma intensa, como professores (de todos os níveis de ensino), cantores, jornalistas, radialistas, dentre outros. O projeto é coordenado pelas professoras Aline Brito e Ariane Pellicani, do Departamento de Fonoaudiologia do campus Lagarto.

Fonte: UFS