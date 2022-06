Pessoas entre 18 e 39 anos vacinadas com a Janssen devem tomar 2ª dose de reforço

A Secretaria de Estado da Saúde reforça que a população com idade entre 18 e 39 anos, vacinada com a Janssen, já pode tomar o segundo reforço. A ampliação da faixa etária foi comunicada pelo Ministério da Saúde na última segunda-feira, 20, por meio de nota técnica.

“As pessoas com a faixa de idade contemplada, ou seja, dos 18 aos 39 anos, fizeram o esquema básico com a Janssen e só tomaram o primeiro reforço, porém, quem já tem um intervalo de quatro meses já poderá tomar o segundo reforço”, ressalta a enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira.

A nota técnica também autoriza a população com 40 anos ou mais, que tenham recebido a última vacina também há quatro meses, a procurarem as unidades de saúde para a aplicação da terceira dose de reforço. É importante salientar que o imunizante da Janssen foi aplicado em dose única e as aplicações posteriores são consideradas doses de reforço, ou seja, objetivam trazer maior proteção contra o coronavírus. É normal que a proteção inicial de uma vacina caia com o tempo, por isso, manter o esquema vacinal em dia deve ser uma prioridade.

Importante

A terceira dose da Janssen para o público a partir dos 40 anos, é exceção para Mulheres atualmente gestantes ou puérperas com 40 anos ou mais, que receberam anteriormente as vacinas CoronoVac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen. De acordo com a nota técnica do Ministério da Saúde, esse grupo está apto a receber um segundo reforço com a vacina Pfizer (mRNA), em contextos nos quais não haja a disponibilidade do imunizante Pfizer, poderá ser utilizada a vacina Coronavac para o reforço.