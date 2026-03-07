logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PF apreende R$ 500 mil em espécie com indícios de desvio de recursos públicos e prende dois homens

A Polícia Federal realizou, na manhã desta sexta-feira (6/3), a apreensão de R$ 500 mil em espécie durante diligências na capital sergipana. Na ação, dois homens foram presos em flagrante.

A ofensiva foi desencadeada após o recebimento de informações sobre o transporte de valores que apresentariam indícios de lavagem de dinheiro. A suspeita é de que o montante seja oriundo de desvios de recursos públicos federais, e que a movimentação física do numerário visava dificultar o rastreamento do destino final da quantia.

Durante a abordagem, a equipe policial localizou o valor sob a guarda dos investigados. Ao serem questionados, os homens não apresentaram justificativa plausível para a origem ou a posse do dinheiro.

Os presos e o material apreendido foram conduzidos à Superintendência Regional da Polícia Federal em Sergipe para a formalização do flagrante e continuidade das investigações.

Fonte: PF

