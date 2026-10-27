PF apura se Flávio Bolsonaro teria deixado o país rumo aos EUA

A Polícia Federal está apurando informações sobre uma possível saída do senador Flávio Bolsonaro (PL) do Brasil, após uma publicação do site argentino Infobae apontar que ele teria viajado para os Estados Unidos na madrugada desta terça-feira (27).

Segundo a informação divulgada, Flávio teria embarcado em um jato particular que decolou de Puerto Iguazú, na Argentina, por volta das 2h, com destino aos Estados Unidos.

De acordo com informações atribuídas ao jornal O Globo, a Polícia Federal não identificou registros de passagem do senador por pontos regulares de controle migratório no Brasil e busca verificar com as autoridades argentinas se houve entrada dele no país vizinho.

Por outro lado, dois interlocutores que afirmam ter conversado com a equipe de segurança do senador disseram que Flávio estaria em sua residência, em Brasília.

Até o momento, não há confirmação oficial de que Flávio Bolsonaro tenha deixado o Brasil. A assessoria do senador foi procurada para comentar o caso.

Com informações de O Globo e Infobae.