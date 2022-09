PF de Sergipe deflagra nova fase da Operação Bartimeu

Nesta quarta-feira, 14, a Polícia Federal em Sergipe deflagrou, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), a segunda fase da Operação “Bartimeu”, que apura irregularidades na execução de termos de fomento firmados entre associações privadas sem fins lucrativos (OSC) e o Ministério da Cidadania, a serem aplicados na inserção e formação profissional de 600 jovens residentes em Sergipe, no Pará e no município de Paulo Afonso/BA, bem como na realização de campeonato desportivo entre jovens aprendizes, no Distrito Federal.

As investigações, na primeira fase da Operação, partiram de indícios de fraudes e de desvio de recursos, por meio de simulação de contratações, em termos de fomento celebrados entre uma associação e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMDHF), que tinha o mesmo objetivo.

Outrossim, durante as diligências decorrentes foram detectadas contratações fraudulentas, inexecução de serviços, superfaturamento de preços e desvio de verbas públicas destinadas à formação profissional de jovens.

Os envolvidos estão sendo investigados pela prática dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão (em Sergipe e em Brasília), além de ordens judiciais de sequestro, quebra de sigilo bancário e medidas cautelares diversas da prisão, todos expedidos pela 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe.

Os contratos investigados nesta fase da Operação giram em torno de R$ 1.700.000,00.

Fonte: Polícia Federal