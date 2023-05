PF e PRF prendem um homem com maconha paraguaia em Sergipe

Na manhã do último sábado, 13, foi realizada uma Operação Conjunta entre a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal de Sergipe, que resultou na apreensão de aproximadamente 100 kg (cem quilogramas) de Maconha. A droga estava sendo transportada no porta-malas de um veículo de passeio com placas do Estado do Mato Grosso do Sul.

A PF e a PRF realizaram uma Operação de Barreira Policial, na BR 101, nas proximidades da cidade de São Cristóvão/SE, na UOP (Unidade Operacional) da PRF, situada naquela cidade. Os Policiais deram ordem de parada para o veículo de passeio, Fiat/Uno, cor azul, que ao realizarem uma revista veicular encontraram no porta-malas do mesmo a droga que estava acondicionada em caixas em sacos plásticos com invólucro de fita crepe.

O condutor do veículo, um homem de 33 anos de idade, natural do Estado de Alagoas estava sem Carteira de Habilitação (CNH) e relatou aos policiais que havia sido contratado para transportar a droga do Mato Grosso do Sul para Região Nordeste do país.

Foi dada voz de prisão em flagrante delito e encaminhado para a sede da Polícia Federal em Sergipe, onde foi autuado por tráfico interestadual de drogas e encaminhado ao Sistema Penitenciário do Estado.