PGE-SE representa o Governo do Estado na I Conferência de Interiorização da Advocacia Sergipana da OAB/SE

A Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe (PGE-SE) esteve presente na I Conferência de Interiorização da Advocacia Sergipana, promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) na última quinta-feira, 16. O evento, que acontece até esta sexta-feira, 17, marca um momento importante de diálogo e integração entre os diversos atores do sistema jurídico do Estado, abordando temáticas da atualidade e direcionadas aos profissionais da área.

O procurador-geral do Estado, Carlos Pinna Júnior, que representou o governador Fábio Mitidieri durante a cerimônia de abertura da conferência, enfatizou que o evento reflete uma oportunidade para reflexão acerca dos desafios e perspectivas da advocacia praticada nos municípios do interior de Sergipe. “O Estado de Sergipe entende que, eventos desse tipo, são mais do que valiosos por representarem uma chance única de valorizar o exercício da advocacia e, claro, fortalecer as instituições jurídicas da nossa região. Isso ajuda a garantir o acesso à justiça, que é um direito básico e fundamental garantido a todos os cidadãos. Por este motivo, a PGE-SE está aqui para compartilhar suas experiências e contribuir para a construção de soluções que beneficiem a população”, reforça Pinna.

Além de compor a mesa durante a abertura, o procurador-geral do Estado também integrou o primeiro painel do evento, cujos temas estiveram voltados à interiorização da advocacia, bem como a instrumentalização da advocacia dativa no Estado de Sergipe. Assim, a participação da PGE-SE na I Conferência de Interiorização da Advocacia Sergipana contribui para reforçar a cooperação entre as instituições jurídicas do estado, bem como o compromisso em assegurar uma justiça acessível e eficaz para todos.

Fonte: Governo do Estado de Sergipe