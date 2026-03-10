logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

Plataforma digital oferta mais de 600 vagas de emprego em Sergipe

A Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) está ofertando 637 vagas de emprego na plataforma digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT).

Para se cadastrar no site ‘GO Sergipe – Geração de Oportunidade’, é necessário ter senha do portal gov.br do governo federal, por meio do aplicativo para celular.

Quem precisar de apoio para fazer o cadastro ou para atualizar o currículo, pode buscar atendimento presencial no Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), localizado na Rua Santa Luzia, 680, Bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

É necessário levar documentos pessoais, comprovante de residência e, se tiver, currículo e certificados de qualificação. O atendimento é gratuito.

Confira algumas das vagas disponíveis:

  • Assistente social (1 caga) – Aracaju
  • Assistente jurídico (1 vaga) – Aracaju
  • Chefe de serviço de limpeza (5 vagas) – Aracaju
  • Almoxarife (5 vagas) – Aracaju
  • Mecânico de motor a diesel (2 vagas) – Aracaju
  • Cozinheiro (4 vagas) – Aracaju
  • Ajudante de cozinha (10 vagas) – Aracaju
  • Nutricionista (4 vagas) – Aracaju
  • Serralheiro (2 vagas) – Nossa Senhora do Socorro

Fonte: G1 Sergipe

