PM apreende 40 aves silvestres em feira livre de Lagarto

Na madrugada da última segunda-feira, 21, o Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) apreendeu 40 aves silvestres na cidade de Lagarto, região Centro-Sul de Sergipe. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado.

Às 4h, militares do PPAmb empreenderam fiscalização de rotina na feira do município. O objetivo é coibir o comércio ilegal de animais silvestres na região. No total, 40 aves foram apreendidas.

Segundo informações, um homem foi detido com cinco aves, e um Termo Circunstanciado de Ocorrência foi confeccionado. Os outros 35 pássaros foram abandonados no local pelos infratores.

Os animais foram devolvidas à natureza, e o homem responderá pelo crime ambiental, previsto no artigo 29 da Lei 9.605/98 (Leis de Crimes Ambientais).