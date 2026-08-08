PM apreende adolescente suspeita de se passar por funcionária pública para obter dados de idosas em Aracaju

Policiais militares da 2ª Companhia do 13º Batalhão de Polícia Militar (13º BPM) apreenderam, na noite da quinta-feira, 7, uma adolescente suspeita de tentar obter dados pessoais e reconhecimento facial de duas idosas mediante falsa identificação como funcionária de serviços públicos, no Bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

A equipe Golfinho 02 foi acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para verificar uma situação suspeita na Avenida Maria Pureza de Jesus. No local, os policiais encontraram a adolescente detida por familiares das vítimas.

Conforme os relatos colhidos pela equipe, a jovem teria se apresentado como funcionária do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e informado que precisava realizar um cadastro para acesso a medicamentos e ao benefício do Vale-Gás. Para isso, teria solicitado dados pessoais e utilizado um aparelho celular para realizar o reconhecimento facial das idosas, sob a justificativa de acesso ao portal Gov.br.

Uma testemunha desconfiou da abordagem e impediu que a adolescente deixasse o local. Durante a ocorrência, segundo os relatos, o aparelho utilizado na coleta dos dados foi lançado para dentro de um veículo que deixou o local antes da chegada dos policiais. Um aparelho celular foi localizado e apreendido pela equipe.

A adolescente foi conduzida à Central de Flagrantes para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: SSP