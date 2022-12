PM apreende arma de fogo após tentativa de homicídio em Simão Dias

Equipes da 4a Companhia Independente de Polícia Militar (4ªCIPM) apreenderam, no último sábado, 17, uma arma de fogo, após troca de tiros com um suspeito de tentativa de homicídio, durante policiamento no município de Simão Dias, região Centro-Sul do Estado.

Segundo relato policial, durante rondas ostensivas na cidade, a guarnição foi informada de que um suspeito de tentativa de homicídio estaria nas proximidades, armado e fazendo uso de entorpecentes. De pronto, a guarnição se deslocou ao endereço indicado e localizou o responsável pelo crime.

Ao perceber a aproximação policial, o homem realizou disparos contra a guarnição, que revidou à agressão. O suspeito foi alvejado e imediatamente socorrido à unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Com o homem foi encontrado um revólver calibre 32. O caso foi encaminhado à delegacia para a adoção das medidas cabíveis.