PM apreende motocicleta adulterada em Lagarto

Policiais miliatres do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) apreenderam uma motocicleta com sinais de adulteração na identifiação do chassi e do motor, no município de Lagarto, região Centro-Sul do estado. O flagrante aconteceu na tarde dessa terça-feira, 24.

De acordo com as informações policiais, a equipe fazia rondas de rotina na Rodovia SE 270, nas imediações do Bairro Boa Vista, quando avistou uma motocicleta com dois ocupantes em atitude suspeita.

Na ação policial, os militares deram voz de parada à dupla, que não obedeceu e saiu em alta velocidade. Durante o acompanhamento tático, os suspeitos abandonaram a motocicleta e fugiram do local.

Enquanto verificavam a identificação do veículo, os policiais constataram que havia adulterações nas numerações do chassi e do motor. A motocicleta foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Lagarto, para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

Fonte: Polícia Militar