PM apreende motocicleta com sinais identificadores adulterados após tentativa de assalto em Lagarto

Policiais militares do 7º Batalhão realizaram a apreensão de uma motocicleta com sinais identificadores suprimidos durante diligências na noite da última sexta-feira (06), no Povoado Jenipapo, em Lagarto.

A guarnição Harpia 05, da Extra Saturação Brasília, realizava rondas ostensivas quando foi acionada por um cidadão que relatou ter sofrido uma tentativa de assalto nas proximidades do Balneário Paraíso do Araçá. Segundo o denunciante, os suspeitos estavam em duas motocicletas — uma Honda 150 vermelha e uma POP vermelha — e teriam utilizado uma arma de fogo na ação. Os indivíduos vestiam casacos escuros, porém não foram identificados.

Com base nas informações, os policiais realizaram diligências na região e localizaram dois indivíduos com características semelhantes às descritas, conduzindo veículos compatíveis com os informados. Ao perceberem a aproximação da viatura e receberem ordem de parada, um dos condutores, que pilotava a Honda 150 vermelha, conseguiu fugir. Já o condutor da motocicleta POP vermelha caiu do veículo, levantou-se e fugiu para uma área de mata densa.

Durante a verificação do veículo abandonado, os policiais constataram que a motocicleta não possuía placa de identificação e apresentava os números de chassi e motor suprimidos. A consulta foi possível por meio da identificação existente na tarjetinha lateral fixada ao quadro do veículo.

Diante da situação, a motocicleta foi apreendida e encaminhada à Delegacia Regional de Lagarto para a adoção das medidas legais cabíveis.