PM prende casal suspeito de roubo horas após crime em Itabaianinha

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPATI), prendeu, nesse domingo, 6, um homem e uma mulher suspeitos de envolvimento em um roubo ocorrido horas antes, no município de Itabaianinha. A dupla foi localizada em Pedrinhas durante patrulhamento da equipe.

Após receber informações sobre o crime e as características dos envolvidos, os policiais iniciaram buscas na região. Pouco tempo depois, os suspeitos foram localizados com materiais que teriam sido roubados e o veículo utilizado na prática criminosa.

Durante a abordagem, os militares também constataram que um dos envolvidos possuía um mandado de prisão em aberto.

O casal e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom/PMSE