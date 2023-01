PM prende condutor que furou bloqueio policial em Simão Dias

Policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária e da Companhia Fazendária prenderam o condutor de um veículo que não obedeceu o bloqueio policial no município de Simão Dias. O suspeito foi flagrado com sinais de embriaguez e em posse de um simulacro de ama de fogo.

Enquanto realizavam blitz de rotina na Rodovia SE 270, policiais do BPRv e da CPFaz deram voz de parada a um veículo com placas de identificação do estado de São Paulo. O condutor não obedeceu à ordem dos militares e furou o bloqueio policial.

Após quase atropelar um dos agentes, o suspeito tentou fugir em alta velocidade e com manobras perigosas. Durante a perseguição, o veículo colidiu e foi interceptado pelas equipes.

Na abordagem, os policiais perceberam que o condutor apresentava indícios de embriaguez. Eles também encontraram um simulacro de arma de fogo dentro do veículo.

O motorista se recusou a realizar o teste do etilômetro e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento local, onde o médico de plantão atestou o estado de embriaguez.

Como consequência, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Fonte: PMSE