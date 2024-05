PM prende homem e apreende 750 gramas de substância semelhante à cocaína

Na tarde da quarta-feira, 22, na Avenida Tancredo Neves, na capital, o Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) prendeu um suspeito de tráfico de drogas, em posse de material semelhante à cocaína. A ação ocorreu após perseguição veicular, iniciada durante patrulhamento na Avenida Euclides Figueiredo.



Por volta das 15h, a guarnição militar realizava rondas no bairro Santos Dumont, zona Norte de Aracaju, quando visualizou um veículo em velocidade incompatível com a via e realizando ultrapassagens bruscas. De imediato, o automóvel foi acompanhado, só sendo possível a interceptação na Avenida Tancredo Neves, na altura do bairro Inácio Barbosa.



No interior do carro, um homem de 36 anos foi flagrado com substância compatível com a cocaína guardados numa necessaire. O suspeito relatou que estava seguindo para a entrega do entorpecente e revelou que a chave encontrada durante a abordagem pertencia ao apartamento de onde ele havia retirado a droga.



Os policiais foram ao endereço, situado no bairro Santos Dumont, onde encontraram embalagens com substância semelhante à cocaína; uma balança de precisão; uma prensa hidráulica e insumos para o preparo do entorpecente.



O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Departamento de Narcóticos (Denarc), com a droga, que totalizou 750 gramas, e os demais objetos apreendidos durante a ocorrência. O homem foi encaminhado à audiência de custódia.

Fonte: SSP/SE