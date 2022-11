Homem é preso por invadir residência e agredir ex-companheira em Lagarto

Equipes do 7° Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) efetuaram, na última quinta-feira, 24, a prisão de um homem por invasão de residência e violência doméstica, durante policiamento no Povoado Jenipapo, em Lagarto, região Centro-Sul do Estado.

Segundo informações, a equipe realizava patrulhamento pelo município, quando foi acionada para verificar uma denúncia de agressão contra uma mulher no Conjunto São Francisco, que fica no referido povoado.

Ao chegarem ao local, os militares foram informados pela vítima que seu ex-companheiro teria invadido sua residência e se recusado a sair. Ainda segundo a vítima, o homem teria feito ameaças de morte, caso ela chamasse a polícia.

O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia Regional de Lagarto, juntamente com a vítima.