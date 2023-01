PM prende homem suspeito de tráfico de drogas em Boquim

Equipes do Grupo de Ações Táticas do Interior (Gati) prenderam um homem por suspeita de tráfico de drogas no Conjunto Izidório, no municipio de Boquim, região Sul de Sergipe. O caso ocorreu sesse domingo, 22.

Segundo as informações policiais, os militares faziam rondas na região quando perceberam a atitude suspeita de um homem.

Diante da situação, foi realizada uma abordagem, e os policiais encontraram papelotes de maconha, pedras de crack e pinos de cocaína no bolso da roupa do suspeito.

Ainda na ação policial, foram apreendidas mais 14 pedras de crack e materiais para embalar as drogas, que estavam na casa do suspeito. O caso foi encaminhada à Delegacia Regional de Lagarto, para a adoção das medidas cabivéis.

Fonte: Polícia Militar