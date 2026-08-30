PM prende mulher após morte de criança de seis anos em Umbaúba

A Polícia Militar, por meio da 3ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar (3ª Cia/6º BPM), prendeu, na sexta-feira, 28, uma mulher de 34 anos após a morte de uma criança de seis anos no povoado Matinha, zona rural de Umbaúba. A mulher foi localizada no interior da residência onde ocorreu o fato e, após ser conduzida à Delegacia de Umbaúba, teve a prisão em flagrante formalizada pela Polícia Civil.

A equipe policial foi acionada para averiguar uma ocorrência inicialmente comunicada como tentativa de homicídio envolvendo uma criança que teria sido vítima de envenenamento. No local, os militares encontraram várias pessoas em frente à residência e localizaram a mulher sentada no chão da sala, com curativos na região dos pulsos e visivelmente abalada, sendo atendida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o qual constatou o óbito da criança.

O Instituto Médico-Legal (IML) e a perícia criminal foram acionados para os procedimentos técnicos. A mulher foi encaminhada a uma unidade de saúde para avaliação médica e, posteriormente, apresentada à Delegacia de Umbaúba.

Após as diligências iniciais, a Polícia Civil formalizou o Auto de Prisão em Flagrante e apresentou a situação da investigada ao Poder Judiciário. Durante a audiência de custódia, foi determinada a internação hospitalar de natureza cautelar em unidade de saúde integrante da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

A investigação permanece sob responsabilidade da Delegacia de Umbaúba, que prossegue com as diligências para esclarecer as circunstâncias da morte da criança e apurar a responsabilidade pelos fatos.