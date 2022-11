PM prende suspeito de agredir a mãe em Riachão do Dantas

Equipes do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) efetuaram, na tarde da última terça-feira, 29, a prisão de um homem por agressão à própria mãe, no município de Riachão do Dantas.

Segundo informações, os policiais foram acionados pelo hospital local, após uma mulher de 72 anos de idade dar entrada na unidade de saúde com um dos braços lesionado. De acordo com a vítima, a lesão teria sido causada pelo próprio filho.

Após a denúncia, os militares foram até a residência do suspeito, que permanecia agressivo. Ele foi contido e encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto, para que fossem tomadas as devidas providências.