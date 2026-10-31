PM prende suspeito de tentativa de roubo e apreende arma de fogo no bairro Coroa do Meio

A Polícia Militar de Sergipe (PMSE), por meio do 13º Batalhão de Polícia Militar (13º BPM), prendeu um homem suspeito de tentativa de roubo na madrugada desta sexta-feira (30), no bairro Coroa do Meio, em Aracaju. Durante a ocorrência, um revólver calibre .22 foi apreendido.

As equipes foram acionadas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) para atender a uma ocorrência de tentativa de roubo praticada por dois homens que estavam em uma motocicleta. Ao chegar ao local, os policiais encontraram um dos suspeitos, que estaria na garupa do veículo e portava a arma de fogo, já contido por populares.

Segundo relatos das vítimas, uma delas foi ameaçada e agredida na cabeça. Amigos intervieram para protegê-la e conseguiram imobilizar o suspeito até a chegada da Polícia Militar.

O homem e os envolvidos que apresentavam ferimentos foram encaminhados a unidades hospitalares para atendimento médico. Em seguida, os envolvidos foram conduzidos à Central de Flagrantes (Ceflan), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

A arma de fogo, um revólver calibre .22, foi apreendida e apresentada à autoridade policial.

Fonte: SSP