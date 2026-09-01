PM recupera motocicleta com sinais de adulteração em Lagarto

A Polícia Militar, por meio do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), recuperou, na manhã desta terça-feira, 1º, uma motocicleta com sinais de adulteração nos elementos de identificação no povoado Brasília, em Lagarto.

Durante patrulhamento ostensivo na região, os policiais visualizaram uma Honda Titan de cor verde abandonada em um terreno baldio, com a chave ainda na ignição. Diante da situação, a equipe realizou a consulta dos dados do veículo e constatou sinais de adulteração na identificação.

A motocicleta foi removida e encaminhada à Delegacia Regional de Lagarto para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom/PMSE