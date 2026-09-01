logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

PM recupera motocicleta com sinais de adulteração em Lagarto

policiamilitar.jpg

A Polícia Militar, por meio do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), recuperou, na manhã desta terça-feira, 1º, uma motocicleta com sinais de adulteração nos elementos de identificação no povoado Brasília, em Lagarto.

Durante patrulhamento ostensivo na região, os policiais visualizaram uma Honda Titan de cor verde abandonada em um terreno baldio, com a chave ainda na ignição. Diante da situação, a equipe realizou a consulta dos dados do veículo e constatou sinais de adulteração na identificação.

A motocicleta foi removida e encaminhada à Delegacia Regional de Lagarto para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom/PMSE

Publicidade
Publicidade
Previous
Next