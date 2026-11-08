PMSE apreende duas armas de fogo em São Cristóvão

Equipe do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) apreendeu duas armas de fogo durante uma ocorrência na noite do último sábado (7), no povoado Timbó da Barragem, em São Cristóvão.

As equipes realizavam patrulhamento na área quando foram acionadas pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP) para averiguar uma denúncia de perturbação do sossego e disparo de arma de fogo em um estabelecimento comercial.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que o som automotivo havia sido desligado. Durante a abordagem aos frequentadores, foi localizada uma pistola calibre 9mm, caída ao solo, sob uma mesa de sinuca e próxima a dois homens. Inicialmente, um deles assumiu a posse do armamento, mas posteriormente atribuiu a propriedade a outro frequentador, que negou ser o responsável pela arma.

Na continuidade das diligências, os militares realizaram buscas nos veículos presentes no estabelecimento. Em um veículo, foi encontrado um estojo deflagrado de munição calibre .380. Nas proximidades, as equipes localizaram também uma pistola Taurus, do mesmo calibre.

O proprietário do veículo assumiu a posse da segunda arma e apresentou documentação referente à sua propriedade legal, mas informou não possuir autorização para o porte do armamento. Durante a ocorrência, foram apreendidas também 16 munições de calibre .380 e 3 munições de calibre 9mm.

Diante dos fatos, os envolvidos e as armas apreendidas foram encaminhados à Central de Flagrantes para a adoção das medidas legais.

Fonte: PM SE