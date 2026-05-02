PMSE inicia ações do Maio Amarelo com fiscalização e conscientização no trânsito

Na última sexta-feira, 01, policiais do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) deram início às atividades da campanha Maio Amarelo com operações de fiscalização e conscientização de condutores. As ações ocorreram na capital e no interior do Estado.

A iniciativa marca o começo de uma programação especial ao longo de todo o mês, com foco na redução de acidentes e na promoção de um trânsito mais seguro. Durante as primeiras atividades, as equipes realizaram abordagens educativas e fiscalizações, orientando motoristas sobre a importância do cumprimento das leis de trânsito.

Ao longo do Maio Amarelo, estão previstas diversas campanhas de prevenção a acidentes, palestras educativas e ações integradas com outros órgãos públicos ligados ao trânsito. As atividades têm como objetivo ampliar a conscientização da população e fortalecer a responsabilidade coletiva na preservação de vidas.

A PMSE segue engajada em proporcionar a sociedade sergipana uma segurança pública de qualidade, atuando de forma contínua na fiscalização do trânsito, tanto na capital quanto no interior de Sergipe.

Fonte: PMSE