Uma mulher foi conduzida à Delegacia Regional de Lagarto após uma ação da GETAM 71 no bairro Loiola II, na tarde desta terça-feira (24). Os policiais haviam ido ao endereço para verificar uma denúncia de possível violência doméstica, mas não encontraram indícios de agressão.

Segundo a Polícia Militar, ao ver a viatura, a mulher tentou se desfazer de um invólucro com substância semelhante à cocaína e entrou em uma casa. Durante a averiguação, a equipe encontrou outras porções da mesma substância.

Ao todo, foram apreendidos cerca de 70 gramas do material, além de embalagens, dinheiro, uma máquina de cartão e dois celulares. A mulher foi encaminhada à delegacia por suspeita de tráfico de drogas.