Um homem foi encaminhado à Delegacia Regional após uma operação da Polícia Civil no bairro Novo Horizonte, em Lagarto. Dois outros suspeitos deixaram o local e escaparam por residências próximas.

Na casa, os policiais encontraram maconha, cocaína, haxixe e ecstasy já embalados em pequenas porções. Uma motocicleta também foi recolhida por suspeita de ser usada na entrega das drogas.

A operação reuniu equipes do Departamento de Narcóticos (Denarc) e da Delegacia Regional, após moradores relatarem movimentação frequente no imóvel.