Polícia Civil apreende arma de fogo durante tentativa de cumprimento de mandado de prisão em Itabaiana

A Divisão de Homicídios e Entorpecentes da Delegacia Regional de Itabaiana realizou, no final da manhã desta quarta-feira, 22, uma operação para dar cumprimento ao mandado de prisão contra um ex-presidiário, no município itabaianense. Na ação, uma arma de fogo foi apreendida.

Segundo informações policiais, a partir da determinação judicial, os agentes foram ao endereço do suspeito, situado no bairro Oviêdo Teixeira, também em Itabaiana, para cumprir um mandado de prisão em decorrência do crime de tráfico de drogas. Ao perceber a chegada da polícia, o investigado tentou fugir.

Em meio à fuga, o homem, que estava foragido do Poder Judiciário, reagiu, usando uma arma de fogo, momento em que os policiais realizaram o revide, atingindo o suspeito. O investigado chegou a ser socorrido, ainda com vida, e foi levado ao Hospital Regional de Itabaiana, onde veio a óbito.

Com o ex-presidiário, foi apreendida uma arma de fogo. Ainda de acordo com a Polícia Civil, na última semana, em meio ao combate às ações de tráfico de drogas no bairro Oviêdo Teixeira, em Itabaiana, foram cumpridos dois mandados de prisão contra duas mulheres, respectivamente mãe e filha.

Fonte: SSP/SE