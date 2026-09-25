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Polícia Civil apreende cerca de R$ 65 mil durante blitz entre Lagarto e Riachão do Dantas

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Um homem foi conduzido ao Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) após ser flagrado transportando cerca de R$ 65 mil em dinheiro na manhã desta sexta-feira (25), na rodovia entre Lagarto e Riachão do Dantas.

Segundo a Polícia Civil, a abordagem aconteceu após informações do serviço de inteligência sobre o possível transporte de uma quantia em dinheiro pela região. Com isso, equipes do Cope montaram uma blitz e abordaram veículos que passavam pelo trecho.

Durante a fiscalização, os policiais encontraram o dinheiro com um dos homens abordados. A quantia foi apreendida e encaminhada ao Cope, onde será contabilizada.

O homem também foi levado à unidade policial para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil informou que fará diligências para apurar a origem do dinheiro e a finalidade do transporte.

Caso sejam encontrados indícios de crime eleitoral, a ocorrência será encaminhada à Polícia Federal para investigação.

Com informações da Polícia Civil de Sergipe.

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