Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra estelionatário com vasta ficha criminal

A Polícia Civil cumpriu em Poço Redondo, na tarde desta terça-feira, 19, um mandado de prisão contra estelionatário investigado por fraudes financeiras em diversos estados do Nordeste. O suspeito, que possui extensa ficha criminal, é acusado de causar prejuízos de aproximadamente R$ 54 mil a somente uma vítima e responder a 48 procedimentos policiais em Sergipe, Alagoas e Bahia. As investigações foram conduzidas pela Delegacia Regional de Estância e o mandado cumprido pela Delegacia de Poço Redondo.

A Divisão de Repressão a Crimes Patrimoniais da Delegacia Regional de Estância identificou, por meio de investigações, que o homem utilizou simulações fraudulentas de empréstimos e consórcios para enganar suas vítimas, causando prejuízos financeiros. Em um dos casos, o valor do dano chegou a R$ 54 mil. As apurações indicam que ele agia com uma técnica bem estruturada de manipulação e engano, afetando principalmente pessoas em situações de vulnerabilidade.

O investigado, que possui passagens por crimes semelhantes em diversas localidades, tem uma ficha criminal extensa. Já foi preso pela Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, após cometer estelionatos que afetaram mais de 50 pessoas. Ele também é acusado de fraudar mais de 600 vítimas na cidade de Paulo Afonso, na Bahia. Com 48 procedimentos policiais em seu nome, ele tem se destacado como um dos criminosos mais procurados da região.

No momento da prisão, em Poço Redondo, foi verificada a existência de dois mandados de prisão emitidos pelas Varas Criminais de Estância e Canindé de São Francisco. O réu, agora, está à disposição da Justiça e passará por audiência de custódia.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população no combate a crimes como o estelionato. As denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, ferramenta fundamental para a prisão de criminosos e para a segurança de toda a comunidade. A participação ativa da sociedade é essencial para a prevenção e repressão de crimes que afetam o patrimônio e a confiança das pessoas.

Fonte: SSP