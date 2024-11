Polícia civil cumpre mandado de prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva em Riachão do Dantas

Na manhã desta terça-feira, 19, a Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva em desfavor de Wesley Santos Cruz, de 39 anos.

No último dia 31 de outubro, Wesley tentou invadir a residência da própria mãe, localizada no povoado Vivaldo, município de Riachão do Dantas, oportunidade em que danificou a porta da residência e ameaçou a genitora e a irmã de morte, as quais já possuíam medida protetiva decretada pela justiça, impedindo Wesley de se aproximar da residência das vítimas.

“Representamos pela prisão preventiva e, na manhã de hoje, 19, cumprimos o mandado de prisão em desfavor de Wesley Santos que já foi submetido a audiência de custódia e encaminhado ao Sistema Prisional de Sergipe”, esclareceu o Delegado Clever Farias.