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Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva por violência doméstica em Tobias Barreto

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A Polícia Civil de Sergipe, por meio do Núcleo de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis de Tobias Barreto, com apoio da Delegacia Regional do município, cumpriu, na manhã desta terça-feira, 18, um mandado de prisão preventiva contra um homem de 29 anos, investigado pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e injúria no contexto de violência doméstica contra a mulher.

A prisão ocorreu após a vítima procurar o Núcleo para relatar o descumprimento reiterado das medidas protetivas determinadas pela Justiça. Diante da denúncia, a equipe policial colheu os depoimentos e reuniu os elementos necessários para fundamentar a representação pela prisão preventiva do investigado.

Após a expedição do mandado, os policiais realizaram diligências e localizaram o homem em sua residência, no bairro Santos Dumont, em Tobias Barreto, onde ele foi preso no início da manhã.

A atuação ocorreu de forma célere, desde o registro da ocorrência e a coleta das informações até a representação pela prisão, a decisão judicial e a localização do investigado, contribuindo para reduzir o risco à integridade da vítima.

Após os procedimentos legais na delegacia, o preso foi apresentado em audiência de custódia perante a 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tobias Barreto. A prisão foi homologada e mantida pela Justiça, e o homem permanece à disposição do Poder Judiciário.

Agosto Lilás

A ação integra o contexto de intensificação das atividades de prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher durante o Agosto Lilás, campanha voltada à conscientização e ao combate à violência de gênero, em alusão ao aniversário da Lei Maria da Penha.

A Polícia Civil reforça a importância da denúncia e destaca que informações sobre casos de violência podem ser repassadas de forma anônima e sigilosa pelo Disque-Denúncia, no telefone 181. Em situações de emergência, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190.

Fonte: SSP

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