Polícia Civil de Estância evita feminicídio e neutraliza suspeito armado em Umbaúba

A Polícia Civil de Estância atuou de forma decisiva para evitar um possível feminicídio após receber denúncias de que um homem recém-saído do sistema prisional estaria armado e perseguindo sua companheira e a sogra, com a intenção de atentar contra a vida de ambas.

Desde o recebimento das informações, os investigadores iniciaram diligências imediatas. Durante a apuração, imagens de câmeras de segurança flagraram uma das investidas do suspeito, que apareceu armado tentando arrombar o portão da residência da companheira.

Diante da gravidade dos fatos e do risco iminente de consumação do crime, as equipes intensificaram as buscas de forma ininterrupta. No final da tarde desta segunda-feira, o indivíduo, identificado como Randu, foi localizado em uma chácara no município de Umbaúba.

No momento da abordagem, o suspeito reagiu e efetuou disparos contra os policiais. Houve revide, e o homem foi atingido. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no hospital local.

Randu era investigado por tráfico de drogas e tentativas de homicídio, sendo considerado de alta periculosidade em razão de seu histórico violento.

A ação rápida da Polícia Civil foi fundamental para impedir que mais um caso de feminicídio fosse consumado. A prevenção e o enfrentamento a esse tipo de crime exigem atuação firme das forças de segurança e o apoio da população por meio de denúncias, que podem salvar vidas.