Polícia Civil de Lagarto apreende duas armas de fogo em mais uma fase da Operação Gambito da Rainha

Dando continuidade às investigações que culminaram com a desarticulação de parte de um grupo criminosos da cidade de Lagarto, a Polícia Civil deflagrou mais uma fase da Operação Gambito da Rainha e deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão na residência de um dos investigados.

Durante o cumprimento do mandado foram apreendidas duas armas de fogo do tipo revólver no calibre .38, totalizando 4 armas apreendidas no decorrer da operação.

O delegado regional Paulo Cristiano acrescenta que as investigações continuam e o objetivo é alcançar o maior número possível de integrantes do grupo.

A ação contou com o apoio da Divisão de Inteligência – DIPOL