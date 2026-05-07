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Polícia Civil de Sergipe cumpre mandado de prisão na Bahia por violência doméstica

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A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) e com a colaboração da Polícia Civil da Bahia, realizou a detenção preventiva de um homem investigado por violência doméstica. A ação ocorreu na tarde da última quarta-feira, 06, na cidade de Camaçari, na Bahia.

O homem é alvo de uma investigação que apura os crimes de perseguição, ameaça e violação de medidas protetivas urgentes, conforme a Lei Maria da Penha. De acordo com as apurações, a vítima enfrentou perseguições constantes, exposição humilhante em redes sociais e sérias ameaças de morte, incluindo o envio de fotos de armas.

As investigações revelaram que o suspeito exibia um comportamento controlador e tentou encontrar a vítima de maneira indireta, fazendo contato com o local onde ela trabalha sob o disfarce de uma autoridade policial. Diante do aumento da violência, da ameaça iminente e da violação das ordens judiciais previamente estabelecidas, a autoridade policial solicitou a detenção preventiva para assegurar a ordem pública e a segurança física da vítima.

A delegada responsável pelo caso, Josefa Valéria Nascimento Andrade, ressaltou a gravidade das ações do investigado. “A liberdade dele colocava a vítima em situação de extrema vulnerabilidade, com risco real à sua vida. Os elementos colhidos evidenciam uma conduta reiterada e progressiva, marcada por ameaças explícitas e total desrespeito ao sistema de proteção judicial “, afirmou ela.

A Polícia Civil reforça a importância da denúncia e do registro das ocorrências como medidas fundamentais para a proteção das vítimas e o enfrentamento à violência contra a mulher. Casos de violência doméstica podem ser denunciados por meio do Disque-Denúncia 181, com garantia de sigilo.

Fonte: SSP/SE

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