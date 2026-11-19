A 2ª Delegacia Metropolitana desarticulou, nesta quinta-feira (19), um cassino clandestino que funcionava no bairro São José, na região central de Aracaju. A ação, denominada Operação Vício Proibido, foi realizada após denúncias sobre a existência do estabelecimento, onde foram encontradas dezenas de máquinas caça-níqueis e de bingo em funcionamento.

De acordo com o delegado Gregório Bezerra, da 2ª Delegacia Metropolitana, a operação foi deflagrada após a equipe policial realizar diligências e constatar a movimentação de pessoas e a utilização dos equipamentos para jogos de azar.

“Após denúncias de que no bairro São José funcionava um cassino clandestino, a polícia diligenciou no local e, após visualizar, de fato, movimentação envolvendo máquinas caça-níqueis, máquinas de bingo, a equipe fez a intervenção, o flagrante”, explicou o delegado.

Durante a ação, o responsável pelo estabelecimento foi conduzido à delegacia para a adoção das medidas legais cabíveis. Além disso, dezenas de máquinas utilizadas na prática de jogos de azar foram apreendidas.

Segundo Gregório Bezerra, a operação faz parte das ações de combate aos jogos de azar, especialmente em razão dos problemas sociais associados à prática e dos riscos de desenvolvimento de comportamentos compulsivos.

“Com essas máquinas existe todo um estímulo ao vício. Então, a gente sabe que existem programações que fazem com que as pessoas pratiquem. Não é à toa que existe a proibição legal desse tipo de atividade, que faz tanto mal à sociedade, que gera tantas mazelas”, destacou.

O delegado também ressaltou que a atuação policial busca impedir atividades ilícitas que, segundo ele, exploram a população por meio dos jogos de azar.

A Operação Vício Proibido foi realizada em cumprimento às determinações da Secretaria de Segurança Pública e às diretrizes de enfrentamento aos jogos de azar.

Fonte: Polícia Civil