Polícia Civil divulga imagem de investigado por agressão contra mulher em Estância

CARTAZ-PROCURA-SE-PC-Editavel-5

Nesta sexta-feira, 6, a Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) de Estância divulga a imagem de Alécio Luis de Abreu Barreto, investigado por agredir a companheira em via pública, no último dia 4. O mandado de prisão contra ele foi expedido pela Justiça na noite dessa quinta-feira, 5.

De acordo com a investigação, a agressão ocorreu na manhã da quarta-feira, 4, no município de Estância. Imagens que circularam na internet mostram o momento em que a mulher é agredida em via pública.

A vítima compareceu ainda na tarde da quarta-feira, 4, à DAGV-Estância, onde foi ouvida pela equipe policial. Durante o depoimento, ela relatou os fatos e confirmou as agressões registradas nas imagens.

Diante da situação, a delegada responsável pelo caso solicitou imediatamente à Justiça a concessão de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, incluindo o afastamento do investigado.

Paralelamente, equipes da Polícia Militar e Polícia Civil realizaram diligências com o objetivo de localizar o suspeito, que não foi encontrado até o momento. Com a expedição do mandado de prisão, as buscas foram intensificadas.

A Polícia Civil solicita que informações que possam levar à localização de Alécio Luis de Abreu Barreto sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Fonte: Policia Civil

