Polícia Civil divulga imagens de suspeito de furtos e pede ajuda da população em Lagarto

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia Regional de Lagarto, divulgou imagens de um homem suspeito de praticar diversos furtos no município.

As imagens foram registradas por câmeras de segurança e estão sendo compartilhadas em vídeo na tentativa de identificar e localizar o suspeito.

A polícia pede o apoio da população e reforça que qualquer informação pode ser repassada de forma anônima através dos canais oficiais da Polícia Civil. Segundo a corporação, o sigilo é garantido.

As investigações seguem em andamento.