Polícia Civil elucida crime de feminicídio ocorrido em Riachão do Dantas

Policiais civis da Delegacia de Riachão do Dantas elucidaram um crime de feminicídio, ocorrido no último dia 13 de novembro, no povoado Lage Grande, município de Riachão do Dantas, e realizaram a prisão preventiva do autor do crime.

Após trabalho investigativo, visando subsidiar o inquérito policial, foi solicitada a prisão preventiva do autor, que cometeu o delito desferindo golpes de faca contra a vítima

Segundo a Polícia Civil, durante as investigações, as equipes identificaram e encontraram o homem,e logo foi cumprido o mandado de prisão preventiva.O detido encontra-se à disposição da Justiça.

O delegado Bruno Santana, que está à frente do caso, reafirma o compromisso da Polícia Civil no combate aos crimes violentos contra a vida, e reitera a importância da colaboração da sociedade através do Disque-Denúncia (181). O sigilo da fonte é garantido.