Nessa quarta-feira, 18, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Tobias Barreto, elucidou um roubo ocorrido no município e identificou dois homens apontados como envolvidos na ação criminosa.

De acordo com as investigações coordenadas pelo delegado Daniel Mattos, a vítima realizava uma caminhada em via pública, no dia 20 de outubro deste ano, quando foi abordada pela dupla, que utilizava uma motocicleta. Durante a abordagem, os homens fizeram ameaças com uma faca e subtraíram o aparelho celular.

Durante as investigações, os oficiais identificaram os dois envolvidos, moradores dos povoados Lagoa Redonda e Sambaíba, no município baiano de Itapicuru. Ambos confessaram a participação no crime.

“Com a conclusão das diligências investigativas, a Polícia Civil reuniu os elementos de informação e encaminhará o inquérito policial ao Poder Judiciário, que dará prosseguimento às providências legais cabíveis. A identificação dos envolvidos e a elucidação do crime representam etapas fundamentais da persecução penal, enquanto eventuais medidas cautelares, como a prisão preventiva, dependem de decisão judicial, observados os requisitos previstos em lei”, esclareceu o delegado.

O trabalho policial também possibilitou a recuperação do celular e a apreensão da motocicleta utilizada na prática criminosa. Todo o material reunido durante a investigação foi incorporado ao inquérito policial, que segue para apreciação do Poder Judiciário.

Fonte:Polícia Civil