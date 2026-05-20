Polícia Civil fecha ponto de tráfico no bairro Novo Horizonte, em Lagarto

Policiais Civis da Divisão de Narcóticos e Entorpecentes da Delegacia Regional de Lagarto fecharam mais um ponto de drogas localizado no bairro Novo Horizonte, em Lagarto. Os policiais visualizaram uma intensa movimentação de usuários de drogas entrando e saindo da residência e realizaram a abordagem de um homem.

Durante a ação policial, foram apreendidos 48 sacos tipo zip lock contendo maconha pronta para a comercialização, além de uma porção maior da mesma erva, totalizando aproximadamente 210g de maconha.

Com o suspeito ainda foram localizados 18 sacos tipo zip lock contendo cocaína, totalizando cerca de 16g da substância, bem como 01 balança de precisão utilizada para o fracionamento dos entorpecentes e a quantia de R$ 28,00 em espécie.

Diante da materialidade delitiva, o suspeito foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia Regional de Lagarto para adoção das medidas legais cabíveis.