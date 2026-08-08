Polícia Civil identifica adolescente suspeito de agredir morador em situação de rua em Lagarto

A Polícia Civil de Lagarto identificou o adolescente suspeito de agredir um morador em situação de rua na Praça do Forródromo.

De acordo com as informações divulgadas, as equipes iniciaram as investigações logo após tomarem conhecimento do caso. Durante o trabalho policial, testemunhas foram ouvidas e imagens de câmeras de segurança auxiliaram na identificação do suspeito.

Apesar de já ter sido identificado, o adolescente ainda não foi localizado. A Polícia Civil informou que as diligências continuam e que segue trabalhando para esclarecer completamente os fatos.