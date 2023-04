Polícia Civil indicia condutor que atropelou e matou cachorro em Lagarto

A Delegacia Regional de Lagarto informou, nesta sexta-feira (28), que indiciou o condutor de um veículo que atropelou um cachorro pelo crime de maus-tratos com o resultado da morte do animal. O caso ocorreu no dia 17 de abril.

De acordo com o delegado Felipe Andrade, os policiais civis foram comunicados sobre o fato. “O cachorro convivia nos arredores da delegacia. Os policiais visualizaram a situação e procederam com os devidos encaminhamentos”, iniciou.

Após o fato, foram identificadas imagens de câmeras de segurança e foram iniciadas as apurações policiais, que auxiliaram a equipe na identificação do condutor do veículo que cometeu o atropelamento do animal.

“O condutor foi identificado e qualificado. Apesar dele dizer que não tinha percebido o atropelamento, as imagens indicaram que ele trafegava em velocidade reduzida, o porte do animal era grande e o veículo apresentou elevação no vídeo”, narrou.

Ainda segundo o delegado, o condutor informou que sabia da existência de cachorros no local do fato. “Mas, ele resolveu não prestar o devido socorro e auxílio. O conjunto desses indícios demonstram que houve o impacto com a morte do animal”, reiterou.

Felipe Andrade concluiu citando que o conjunto de elementos informativos produzidos demonstra que houve impacto no veículo com indicação de compatibilidade desse impacto com a estrutura de um cachorro.

“Apesar disso, o condutor, agindo indiferentemente ao resultado, deixou de prestar auxílio ao animal, quando deveria fazê-lo, o que resultou na morte do cachorro”, finalizou o delegado Felipe Andrade.