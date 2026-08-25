Polícia Civil intercepta entrega de drogas com destino à região de Itabaiana

A Delegacia de Campo do Brito, com o apoio do Grupamento Especial Tático de Motos do 3º Batalhão de Polícia Militar (Getam/3º BPM), interceptou, nesta terça-feira, 25, uma entrega de drogas que teria como destino a Itabaiana. 2,5 kg de maconha foram apreendidos na ação.

A ação foi realizada após um trabalho investigativo da Polícia Civil, que identificou um possível suspeito de transportar entorpecentes de Aracaju para o Agreste. Com as informações levantadas, os policiais, em conjunto com a equipe do Getam/3º BPM, realizaram a abordagem ao veículo da Coopertalse utilizado no deslocamento, na cidade de Itabaiana.

Durante a interceptação, os agentes identificaram o suspeito apontado pela investigação e localizaram as drogas, 2,5 kg de maconha, que estavam sendo transportadas. Diante dos fatos, foi realizada a prisão em flagrante.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados às autoridades competentes, e o caso permanece à disposição da Justiça para a adoção das medidas legais cabíveis.

O delegado Bruno Santana, responsável pela coordenação da investigação, reforçou a importância da participação da população no combate à criminalidade. “Orientamos toda a sociedade que, diante de qualquer situação criminosa, disque 181. O sigilo será garantido”, destacou.

A Polícia Civil orienta que informações sobre práticas criminosas podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia 181, com garantia de sigilo ao denunciante.

Fonte: SSP