Polícia Civil localiza em Lagarto homem com mandado de prisão em aberto

A Polícia Civil do Estado de Sergipe, por meio das equipes da Delegacia Regional de Lagarto, deu cumprimento a um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo, em desfavor de um indivíduo localizado em Lagarto. Ação foi deflagrada na última segunda-feira, 05, mas só foi divulgada nesta sexta-feira, 08.

Após diligências investigativas, os policiais conseguiram localizar o suspeito e efetuar a prisão, em cumprimento à determinação judicial da 7ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju.

Após os procedimentos legais na unidade policial, o indivíduo foi encaminhado ao Poder Judiciário, onde permanece à disposição da Justiça.