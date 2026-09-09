Polícia Civil localiza mãe e viabiliza reencontro com filho após quase 40 anos

A atuação da Polícia Civil de Sergipe, por meio do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), possibilitou o reencontro entre mãe e filho que estavam separados há quase 40 anos. A busca começou durante a campanha nacional de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas, quando o pai procurou a Polícia Civil em busca de informações sobre a mãe biológica. O encontro aconteceu nesta quarta-feira, 9.

O senhor Francisco da Silva chegou ao DAGV levando apenas um pequeno papel fornecido pela maternidade, no qual constava o nome da mãe de seu filho. Sem outras informações sobre a mulher, ele apresentou o documento à equipe e relatou que buscava localizá-la para que o filho pudesse conhecer a mãe biológica e reconstruir esse vínculo familiar.

A partir das informações disponíveis, a equipe realizou consultas aos sistemas e conseguiu localizar dados que permitiram identificar a mulher, incluindo endereço e telefone. Como as informações pessoais não poderiam ser repassadas sem a autorização da própria mulher, a equipe iniciou as tentativas de contato.

“Na primeira consulta que a gente fez, por ela ter um sobrenome um pouco diferente, a gente já localizou as informações dela, o endereço, o telefone, mas eu não podia passar para ele antes de falar com ela e ter a autorização dela”, explicou a delegada Lara Schuster, do DAGV.

Diante da ausência de resposta às ligações, uma servidora do departamento se deslocou até o endereço localizado para estabelecer o contato. Paralelamente, Francisco manteve contato com a equipe para acompanhar o andamento da busca. Após alguns desencontros, o contato entre mãe e filho foi finalmente estabelecido e o reencontro marcado.

O encontro aconteceu nesta quarta-feira, 9, com acompanhamento da equipe do DAGV.

Para Rodrigo da Silva, filho que passou décadas sem conhecer a mãe biológica, a busca representava a possibilidade de conhecer uma parte da própria história e estabelecer um vínculo familiar que permaneceu ausente durante toda a vida.

“Eu quero ter uma família, na verdade. Eu tenho meus irmãos e tudo mais. Então, eu, ele e o meu sangue, que é ela”, relatou.

A delegada Lara Schuster acompanhou o momento e destacou a importância da atuação policial na mediação da busca familiar. “Hoje nós fizemos esse encontro bastante emocionante, que dá um prazer do nosso trabalho, de participar realmente desse encontro de mãe e filho que não se conheciam e que não se viam há quase 40 anos”, afirmou.

Busca começou durante campanha nacional

A localização da mulher teve início a partir da participação de Francisco na campanha nacional de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. Embora o serviço relacionado à perda de contato familiar seja realizado pela Coordenadoria-Geral de Perícias, através do trabalho do Instituto de Identificação e do Instituto de Análise e Pesquisa Forense (IAPF), o atendimento chegou ao DAGV durante a mobilização, permitindo que a equipe utilizasse as informações apresentadas para iniciar a busca.

O único documento levado por Francisco foi fundamental para o início das diligências. A partir do nome registrado no papel, a equipe conseguiu chegar às informações da mulher e, posteriormente, estabelecer o contato necessário para viabilizar o reencontro.

“Deus é muito bom, né? O destino leva a gente às coisas”, afirmou Francisco ao falar sobre a sequência de acontecimentos que o levou até o DAGV.

A Polícia Civil reforça que familiares que buscam pessoas desaparecidas ou que perderam o contato com parentes podem procurar os canais oficiais da Secretaria de Segurança Pública para receber orientação sobre os procedimentos disponíveis.

Fonte: SSP